Roma, allacciati i contatti con Meret

Secondo quanto riportato da Sky Sport la Roma avrebbe già avviato i primi contatti con l'Udinese per Alex Meret. Reduce da due anni alla SPAL in prestito, il portiere è ritenuto ideale soprattutto per il futuro ma l'età di 21 anni suggerisce i giallorossi di prendere anche un estremo difensore esperto che possa fargli da chioccia.