Roma, allarme Schick. Ct Repubblica Ceca: "Ha un problema all'inguine"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Saremo costretti a qualche cambiamento, non so se Patrik Schick giocherà perché ha avuto un problema all’inguine". Queste le parole in conferenza stampa del ct della Repubblica Ceca, Karol Jarolim, in vista del match di Nations League in programma oggi pomeriggio contro la Russia. Nelle prossime ore lo staff medico della Nazionale ceca valuterà con attenzione le condizioni dell'attaccante della Roma.