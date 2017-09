Roma, Allison: "A testa alta, ma non possiamo più perdere punti in casa"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il migliore senza dubbio per la Roma contro l'Atlético Madrid, Allison ha deciso la partita e blindato il risultato sullo 0-0. Così ha commentato la propria prestazione e quella della squadra giallorossa ai microfoni di Roma Tv: "Ho fatto solo il mio lavoro in campo, sono lì per non prendere gol ma devo ringraziare i miei compagni che mi hanno aiutato, difendendo sempre in modo cattivo. Sono felice del debutto in Champions, soprattutto in una gara così. Usciamo a testa alta, abbiamo fatto una bella partita anche se con un po' di fatica alla fine, ma è normale contro una grande squadra: dobbiamo crescere e fare male agli avversari". Poi sul percorso in Champions: "Siamo in corsa per gli ottavi, abbiamo appena cominciato ma non possiamo più lasciarci punti dietro, specialmente in gare in casa. Adesso c'è la gara contro il Qarabag, sarà altrettanto dura e non sappiamo cosa ci aspetta, ma andremo là per fare bene così come in campionato per arrivarci con fiducia". In chiusura, la parata più difficile della gara contro gli spagnoli: "Quella sul colpo di testa di Saull sul primo palo".