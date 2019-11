Roma, anche Inter e Juventus sulle tracce di Smalling

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi è già al lavoro in vista della riapertura del mercato di gennaio. Secondo l'edizione capitolina del Corriere della Sera, tra i principali obiettivi c'è il riscatto del difensore inglese Chris Smalling dal Manchester City: la valutazione del cartellino fatta dal club campione d'Inghilterra è di 18 milioni di euro, una cifra importante per un calciatore che tra pochi giorni compirà 30 anni, ma non fuori mercato per un difensore del suo livello: la Roma proverà a chiudere la trattativa già a gennaio, anche per evitare intromissioni di Inter e Juventus.