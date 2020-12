Roma, ancora emergenza in difesa e senza Smalling i gol subiti triplicano

“E se l’attesa per Smalling fosse essa stessa Smalling”, è un tweet ironico che ieri è diventato virale sui social alla notizia dell’ennesimo allenamento personalizzato dell’inglese. Già, perché da quando è tornato, Fonseca non ha quasi mai avuto a disposizione l'ex United. Pronti via lo mette k.o. una distorsione al ginocchio, poi rientra giusto in tempo per partecipare a 4 match (2 di coppa e altrettanti di campionato), ma la nuova sosta per le nazionali porta in dote un nuovo problema: intossicazione alimentare per colpa di un pasto a base di funghi e quando tutto sembrava presagire il rientro in gruppo ecco il nuovo stop. Un riacutizzarsi del fastidio al ginocchio che un mese prima aveva subito una leggera distorsione.

Insomma, Smalling non si può dire di certo fortunato in tema di esordi. Già lo scorso anno al suo arrivo ebbe un problema muscolare che ne ritardò l’impiego, salvo poi diventare un cardine della squadra di Paulo Fonseca. Anche in questa stagione i numeri parlano chiaro con Chris in campo la Roma ha subito un gol in 4 partite. Nelle gare in cui è mancato per infortunio (sei in totale) sono state 10 le reti incassate per una media di quasi due gol a match. Numeri che preoccupano Fonseca che continua a convivere con l’emergenza in difesa. Domani contro lo Young Boys sarà quasi impossibile vedere in campo Smalling che al massimo andrà in panchina. Anche Mancini resta ancora ai box, mentre Kumbulla e Fazio, soprattutto il primo, non potranno essere al meglio perché saranno alla loro prima chiamata dopo il Covid. Insomma, Fonseca incrocia le dita e spera che Chris risolva quanto prima i suoi problemi per tornare a dare una mano alla Roma.