Roma, Aouar: "Ero in difficoltà dopo la Coppa d'Africa, De Rossi ha parlato molto con me"

E' tornato al gol Houssem Aouar, centrocampista della Roma, che ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pari con la Fiorentina. "Difesa a tre o quattro? Dobbiamo essere pronti ad ogni formazione, siamo professionisti. Credo che eravamo in difficoltà nei duelli, abbiamo bisogno di mettere un po' di presenza fisica".

Cosa è cambiato con De Rossi?

"Quando sono arrivato dalla Coppa d'Africa ero in difficoltà mentalmente, però mi alleno ogni giorno forte e il mister ha sempre parlato con me e mi ha detto che potevo fare molto meglio. Mi alleno per essere pronto se il mister ha bisogno di me, sono molto felice e sono pronto".

Cosa manca per rivedere il vero Aouar?

"Lo scorso anno è stata una stagione molto difficile per me per tante cose di cui non voglio parlare, devo lavorare ogni giorno per essere pronto fisicamente in un nuovo campionato per me. E' differente dal calcio francese, più tattica e ho bisogno di un po' di tempo ma sono pronto ad aiutare la squadra. Per me è una grande opportunità essere qui ala Roma e farò tutto per i tifosi e per il mister".