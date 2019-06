Roma, arriva Fonseca e decolla il mercato: Pellegrini carta per Veretout

Fonte: Sportitalia

© foto di Federico Gaetano

Lo sbarco di Fonseca a Roma coincide con la fase operativa del mercato dei giallorossi. Non solo retroguardia, con i nomi di cui abbiamo già parlato in tempi non sospetti, partendo da Barta e Mancini e passando ad Andersen qualora dovesse partire Manolas. Il tassello sul quale Petrachi sta lavorando alacremente è quello legato alla linea mediana, con la volontà di rilanciare per Veretout non solo a livello di ingaggio per il centrocampista francese, arrivando quindi a pareggiare la proposta del Milan, ma cercando anche nella carta Luca Pellegrini lo spiraglio per poter convincere la Fiorentina. Il prodotto del vivaio giallorosso ha le caratteristiche giuste per poter rappresentare la contropartita ideale per la compagine viola. Il tutto in attesa delle valutazioni su Diawara, una prima scelta per Fonseca, che potrebbe tornare attuale tenendo in piedi la trattativa con il Napoli per Manolas. Una settimana di fuoco, che si aprirá con i primi passi del nuovo tecnico della Roma nel suo mondo giallorosso.