Roma, Baldissoni: "In Champions ripartiamo da zero, ma con fiducia"

Fonte: www.asroma.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Quello che abbiamo fatto l’anno scorso ce lo teniamo nei ricordi ma quest’anno non conta e non ci darà punti". Mauro Baldissoni, direttore generale della Roma, commenta così il sorteggio porterà la Roma a fronteggiare Real Madrid, CSKA Mosca e Viktoria Plzen: "Bisognerà ricominciare da capo. Il girone è quello che è: poteva andar meglio o peggio, sono riflessioni che si fanno da una sedia e non contano sul campo. Ogni squadra qualificata ai gironi merita di giocare la Champions League, nessuna può essere considerata facile, sono tutte abituate a giocare queste competizioni. Conosciamo le difficoltà di andare a giocare in Russia: facile non sarà. Il percorso dello scorso anno deve darci fiducia e la sensazione di poter andare avanti. Anche su quello ci baseremo quando andremo in campo”.

Il dirigente giallorosso ha anche commentato il mercato estivo del Club, che ha visto l’arrivo di 12 nuovi calciatori.

“Purtroppo si parla sempre dei 'senza' e mai dei 'con'. È bene rafforzarsi, ma non si può pensare di comparare senza cedere. Sarebbe impossibile avere rose di 60 persone. Quest’estate alcuni sono andati via in primis per la voglia di accettare altre sfide, sono professionisti e liberi di accettare altre offerte. Le nostre considerazioni sono prima di tutto tecniche e poi legate alle regole finanziarie. Le scelte sono guidate dalla direzione sportiva e dall’allenatore, con l’obiettivo di migliorarci. I giocatori che sono stati scelti quest’anno sono di grande prospettiva e talento: pensiamo che ci daranno qualcosa in più”.