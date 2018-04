Roma, Baldissoni: "La strategia operata è vincente, risanamento vicino"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mauro Baldissoni, dg della Roma, parla così a margine dell'assemblea degli azionisti del club commentando le entrate economico della società: "Il risultato economico di quest'anno sarà migliore: si parla di ricavi da 240 milioni. Questo è un indice di salute. Valutando i parametri di partenza, scegliere come risanamento la riduzione dei costi avrebbe reso il percorso di crescita molto più lungo. I ricavi dalle competizioni europee portano con loro anche i diritti TV. Per evitare un circolo vizioso, abbiamo scelto una parabola positiva: costi elevati per cercare di ottenere ricavi elevati. Questo implica la necessità di ripianare i costi con le plusvalenze. Il ché è fisiologico in ogni squadra. Nessuna squadra non si muove. Forse il Napoli ha fatto meno operazioni quest'anno. Questa attività fisiologica può divenire un'opportunità. Il cambiamento, spesso determinato dalla volontà dello stesso calciatore, può servire a cogliere alcune plusvalenze che aiutano a pareggiare i costi e a mantenere alti i livelli. La strategia adoperata è stata vincente, al di là della flessione dell'anno scorso per il mancato ingresso in Champions. Siamo in linea con gli obiettivi del UEFA. Le cessioni sono delle opportunità per mantenere la competitività. Se uno potesse evitare cessioni dolorose lo farebbe. Ma questa attività, che è fisiologica, potrà risanare i conti mantenendo alto il livello. Abbiamo quasi completato il percorso di risanamento e abbiamo mantenuto alti i livelli. Bisogna fare acquisti funzionali. Il nostro DS lo dice sempre. Noi riteniamo che tutti quelli acquistati quest'anno siano scelte eccellenti. Sulla strategia ne abbiamo dimostrato la positività", evidenzia VoceGiallorossa.it.