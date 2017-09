Roma, Baldissoni: "Una gioia rivedere in campo Florenzi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Un sentimento di gioia, Alessandro è molto positivo, ottimista". Raggiunto da Sky Sport 24, in occasione dell'amichevole fra la Roma e il Chapecoense, il dg giallorosso Mauro Baldisson ha parlato del rientro in campo di Alessandro Florenzi: "Ha messo tanta forza nell'affrontare quello che è successo: la ricaduta ti mette dei dubbi e oggi è una gioia rivederlo in campo. Certamente per noi, immagino anche per la Nazionale".