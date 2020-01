Roma, Barisic e Sosa in stand-by: Spinazzola-Politano complica tutto

Lo stop della trattativa per lo scambio tra Politano e Spinazzola, definitivamente saltato, complica i piani della Roma relativamente al nuovo terzino da affidare a Fonseca. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i giallorossi hanno infatti interrotto ogni tipo di trattativa, sia quella per Barisic, che i Rangers comunque non vogliono cedere, che quella per Borna Sosa dello Stoccarda.