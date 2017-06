Roma, Berardi è l'obiettivo per sostituire Salah: il Sassuolo chiede 50 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Roma sono già iniziati i lavori per la sostituzione di Mohamed Salah, ormai nuovo calciatore del Liverpool. In questo senso acquisisce credito l'ipotesi Domenico Berardi, obiettivo del tecnico Eusebio Di Francesco per il quale il Sassuolo chiede 50 milioni di euro: troppi per il club giallorosso, che si affida alla volontà del ragazzo per abbassare la richiesta neroverde.