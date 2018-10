Roma, Bianda può salutare a gennaio: ipotesi prestito al Benevento

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma l'ha prelevato la scorsa estate dal Lens e può cederlo a gennaio. William Bianda, 18enne inserito nella formazione Primavera, durante il mercato di gennaio può tentare il salto tra i grandi mediante la formula di una cessione temporanea: La Gazzetta dello Sport in edicola fa sapere che il difensore francese interessa al Benevento. La formazione campana, dunque, potrebbe puntare sul transalpino per la seconda metà della stagione in corso.