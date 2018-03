Roma, blindato il giovane Luca Pellegrini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma è pronta a blindare il giovane Luca Pellegrini. Come si legge sulle pagine de Il Messaggero Monchi, con un abile lavoro sul procuratore e sulla famiglia, è riuscito a convincere il talentino giallorosso. Le cifre, per un ragazzo che ancora deve debuttare in serie A, sono alte: si parla di 800/900mila euro a stagione compresi onerosi premi.