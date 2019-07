© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Yacine Brahimi (29) è nel mirino della Roma. La Gazzetta dello Sport scrive dell'interessamento giallorosso verso il franco-algerino, attualmente svincolato dopo l'esperienza al Porto. L'affare si muove in parallelo con la trattativa fra Stephan El Shaarawy (26) e lo Shanghai Shenhua, pronto ad offrire circa 40 milioni netti per tre anni all’attaccante e circa 20 milioni (con i bonus) al club giallorosso.

L'ex Rennes verso Trigoria. Potrebbe essere il classe '90 a prendere il posto del Faraone, tra l'altro in trattativa per il rinnovo con la Roma qualora non dovesse approdare in Cina. In caso di divorzio dall'ex Milan, Brahimi potrebbe essere il nome giusto in entrata.