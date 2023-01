Roma, c'è l'offerta di rinnovo per Smalling ma lui è tentato da Inter e Juventus

La Roma ieri ha presentato una proposta di rinnovo biennale da 2,5 milioni a stagione per Chris Smalling, ma l'inglese ha rinviato la risposta alle prossime settimane. Il centrale è tentato dalla corte di Inter e Juventus che vorrebbero prenderlo a parametro zero al termine della stagione in corsa. Tutti gli scenari restano aperti, anche se Tiago Pinto non ha nessuna intenzione di mollare la presa. A riportarlo è Il Tempo.