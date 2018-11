Roma, caccia a un centrocampista: tutti i nomi sul taccuino di Monchi

© foto di Imago/Image Sport

Un centrocampista per la Roma. Il Corriere dello Sport fa il punto sulle intenzioni del ds giallorosso Monchi, alla caccia di un rinforzo in mediana. La suggestione delle ultime ore porta a Rafinha, tornato al Barcellona dopo l'esperienza all'Inter dell'anno scorso. Contatti costanti, affare complicato dalla valutazione del cartellino. In Liga giocano anche Denis Suarez, sempre del Barcellona, ma anche Dani Ceballos del Real Madrid. In Austria, invece, ecco Mamadou Samassekou, maliano del Salisburgo valutato 15 milioni di euro. Discorso a parte per quanto riguarda Sandro Tonali, già seguito in estate: rientra, ovviamente, negli investimenti per il futuro, più che nelle necessità dell'immediato.