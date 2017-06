Roma, caccia al terzino: seguiti Darmian, Strinic e Gayá. Tentazione Bernat

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Roma va a caccia del terzino sinistro. Come scrive Il Messaggero in edicola, la società giallorossa segue Matteo Darmian del Manchester United, ma anche Ivan Strinic del Napoli e José Gayá del Valencia. La tentazione, però, risponde al nome di Juan Bernat del Bayern Monaco. Intanto tornerà Moustapha Seck dopo il prestito al Carpi e, almeno per il momento, non è sul mercato.