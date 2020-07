Roma, caduta libera e incubo del settimo posto. Ma Fonseca pensa ancora alla difesa a 3

Fonseca è certo di aver visto segnali di ripresa da parte della Roma che comunque ha perso 2-1 al San Paolo, poi c’è anche chi classifica la sconfitta di domenica come la peggiore delle tre consecutive perché interpreta il cambio con la difesa a tre come una rinuncia a giocare da parte del portoghese. La gara di domani con il Parma dirà se il nuovo modulo era solo una soluzione estemporanea per affrontare la squadra di Gattuso o qualcosa in cui realmente crede il tecnico. Se dovessimo basarci solo sull’ultimo precedente allora dovremmo pensare che Fonseca utilizzerà ancora i tre centrali. Dopo la sconfitta in campionato con i crociati, Fonseca modificò in Coppa Italia il suo atteggiamento tattico spiegando come il cambio a tre fosse una soluzione ad hoc per il Parma considerato il modo di giocare degli uomini di D’Aversa.

Intanto a Trigoria monta la preoccupazione per dei risultati che non arrivano e una classifica sempre peggiore. Nel fazzoletto di due punti ci sono tre squadre: Roma, Napoli e Milan. Se giallorossi e partenopei sono appaiati a 48, sotto di due lunghezze c’è il Milan che stasera affronta la Juve. Turno favorevole dunque per Fonseca per cercare di allontanare un settimo posto che spaventa non poco i capitolini perché se Dzeko e compagni dovessero chiudere la stagione in quella posizione significherebbe ripartire con il nuovo anno già con tre partite a settimane a causa del secondo turno preliminare di Europa League da affrontare e programmato per il 17 settembre. Ai giallorossi servirebbero poi altre tre partite (terzo turno più play off, solo quest’ultimi andata e ritorno) per accedere alla fase a gruppi del 22 ottobre. Parallelamente sarà ripartito anche il campionato (si pensa al 12 settembre come restart). Insomma, non un calendario semplice per Fonseca o chiunque ci sarà al suo posto.