Roma, cercasi esterno: c’è anche l’idea Acuna

vedi letture

In attesa di comprendere se effettivamente ci saranno le possibilità per riprendere il campionato in corso, con la giornata di mercoledì che potrebbe essere cruciale in tal senso, si aprono spiragli di mercato che sembrano già rivolti alla prossima stagione. Anche la Roma sta facendo le sue valutazioni, e tra le priorità del club giallorosso sembra poter rientrare anche la ricerca di un esterno basso che possa alternarsi con Kolarov. Tra i nomi presi in considerazione si evidenzia anche quello di Acuna: l’argentino dello Sporting Lisbona è un calciatore che già nel mese di gennaio era stato accostato ai club del nostro paese, con particolare riferimento all’Inter, ma anche i giallorossi sembrano pronti a poter entrare nella contesa per accaparrarsi il classe 1991. Un’idea che si aggiunge alle tante che si stanno vagliando per i capitolini nell’ottica di farsi trovare pronti per la prossima estate di mercato.