Roma, chiesto Weigl al Dortmund: offerta per il prestito oneroso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diciotto mesi in prestito, poi si vedrà cosa fare. È l’offerta che la Roma - secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - ha fatto pervenire al Borussia Dortmund per portare a casa Julian Weigl, 23 anni, centrocampista tedesco della capolista della Bundesliga. Si tratterebbe di un prestito oneroso, per un calciatore finito ai margini della formazione giallonera. In estate piace al Manchester City e al Paris Saint-Germain e la sua valutazionesi aggirava sui 40 milioni di euro. Ora, invece, lo scenario è cambiato.