Roma-Chievo, 2-0 all'intervallo: El Shaarawy e primo squillo di Cristante

© foto di www.imagephotoagency.it

Senza troppe sofferenze, la Roma chiude il primo tempo della gara contro il Chievo avanti 2-0. Nel caldissimo lunch time dell'Olimpico alla Roma servono 10 minuti per trovare la via del gol: assist di Florenzi, autore di un pregevole cross a tagliare tutta l'area di rigore dalla destra e inserimento perfetto di Stephan El Shaarawy alle spalle di una difesa clivense forse troppo statica e stretta verso il dischetto. Tocco ravvicinato e palla al centro. Il Chievo prova a reagire, soprattutto con alcune conclusioni dalla distanza, ma la Roma tiene botta e anzi continua a far mare dalla fascia destra, questa volta con Under. Il turco, dopo un duetto con Pellegrini, scodella nel mezzo per Edin Dzeko che fa valere il fisico, stoppa il pallone e impacchetta un perfetto assist che Bryan Cristante deve solo spingere in porta. Sul finire del tempo il Chievo prova ancora a far male con Stepinski, ma il colpo di testa del polacco va alto sulla traversa della porta di Olsen, lasciando così il punteggio sul 2-0 per la Roma.