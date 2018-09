Roma-Chievo, 2-2 il finale: Birsa e Stepinski ammutoliscono l'Olimpico

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 2-2 la sfida dell'Olimpico fra Roma e Chievo. I giallorossi, autori di un ottimo primo tempo, erano passati in vantaggio dopo una manciata di minuti grazie a Stephan El Shaarawy, raggiunto da un preciso e spettacolare cross a tagliare l'area di rigore di Florenzi. Dopo qualche tentativo di contropiede del Chievo, ecco il raddoppio giallorosso con il primo centro di Bryan Cristante. Scodellata in mezzo di Under per Dzeko, stop e assist per l'ex Atalanta. Bravissimo come sempre negli inserimenti. In chiusura di tempo ci prova, senza fortuna, Stepinski. Ma è l'inizio della reazione.

Nella ripresa gli uomini di D'Anna scendono in campo con un'altra convinzione, anche se il canovaccio resta lo stesso. Roma he prova a fare la partita, Chievo che si affida alle ripartenze. E ai suoi uomini di qualità come Valter Birsa, bravissimo a trovare l'incrocio da fuori area dopo 7 minuti di secondo tempo. Partita combattuta con tanti cambi di fronte, ma a 5 minuti dalla fine è ancora il Chievo ad esultare con Mariusz Stepinski bravo a ribattere in rete dopo una mischia. A pochi secondi dalla fine Giaccherini prova la beffa del 2-3, ma Olsen è bravo a respingere la conclusione con l'aiuto della traversa.