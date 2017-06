Roma, concorrenza di Atletico Madrid e Lille per Foyth

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si complica per la Roma la pista che porta a Juan Marcos Foyth, difensore in forza all'Estudiantes per il quale Monchi ha messo sul piatto 6.5 milioni di euro. Come su legge sulle colonne de Il Messaggero la concorrenza non manca: c'è l'Atletico Madrid, ma i Colchoneros, che hanno il mercato in entrata bloccato, sono disposti a lasciarlo in patria in prestito. Occhio anche all'inserimento del Lille, con il Loco Bielsa che lo avrebbe segnalato personalmente alla dirigenza del club francese.