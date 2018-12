Roma, contatti col Flamengo: Lincoln piace, ma dipende da Gerson

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina fa sapere, in via ufficiosa, che Gerson non si muoverà da Firenze in inverno. Alcuni emissari del Flamengo però sarebbero in stretto contatto coi dirigenti giallorossi, magari in vista di giugno quando il giocatore tornerà a Roma. Il club carioca ha già fatto sapere alla Roma di non poter pagare i 16 milioni spesi a suo tempo dai giallorossi per prendere Gerson dal Fluminense e così la Roma si è messa a studiare le eventuali contropartite tecniche: in tal senso, il nome fatto dalla Roma sarebbe quello di Lincoln, talento 18enne seguito anche dall'Inter. Ma il Flamengo, racconta Sportmediaset, difficilmente farà partire il proprio gioiello.