© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto Bryan Cristante, centrocampista della Roma, dopo la vittoria sul Genoa: “I tre punti devono essere un punto di ripartenza per rilanciare il nostro cammino. Cosa serve per ritrovarci? Questi tre punti ci danno una grossa mano perché vincere aiuta sempre a vincere. Quanto ha influito l’atmosfera? Siamo stati bravi, spero che domenica i tifosi tornino a incitarci. Il problema siamo noi, è il periodo. Dobbiamo cercare di avere più sicurezza in noi stessi e di stare concentrati fino al 90’, abbiamo buttato via tante partite”.

Come mai tutta questa paura addosso? “Manca un po’ di sicurezza, magari la giocata ci viene un po’ meno. Non è questione di aver paura, dobbiamo ritrovare la fiducia in noi stessi e questo passa anche da queste partite come quella di oggi”.