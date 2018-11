Roma, Cristante: "Dopo la sosta è difficile, serve la testa giusta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Così Bryan Cristante, centrocampista della Roma, a Sky Sport prima del match con l'Udinese:

Cosa dovete fare per non ripetere i cali di tensione che avete avuto dopo le ultime soste?

"Dobbiamo stare concentrati come sempre, ma non è facile in Serie A tornare a giocare dopo la pausa delle Nazionali. Dobbiamo entrare con la testa giusta e fare risultato".

De Rossi rimarrà fuori per un po', sei pronto a prendere il suo posto?

"Sono pronto, sono pagato per giocare e fare il meglio possibile. Fino al rientro di Daniele farò il mio meglio".