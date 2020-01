© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bryan Cristante ha firmato quest'oggi un nuovo contratto con la Roma valido fino a giugno 2024. Queste le sue dichiarazioni al sito ufficiale dopo la sottoscrizione del nuovo accordo: “Sono contentissimo di aver rinnovato. Questo è il posto in cui voglio stare per crescere ancora: mi piace il progetto che stiamo sviluppando, secondo me porterà a ottimi risultati”.