Bryan Cristante, centrocampista della Roma e autore del gol decisivo nella sfida contro il Genoa, ha analizzato il match ai microfoni di Sky Sport: "Sicuramente questa vittoria ci dà una grossa mano. Era importante, anche se è arrivata in maniera così sofferta".

Cosa è successo nel secondo tempo? "Avevamo voglia di vincere, nelle altre partite c'era mancato l'atteggiamento nel secondo tempo. Siamo rimasti concentrati fino al 90', abbiamo sofferto ma va bene così. Questo deve essere un punto di partenza".

A Roma si sente più pressione? "È come nelle altre città in cui devi giocare sempre per vincere. Se si entra in un periodo negativo c'è qualche sicurezza in meno. Bisogna ripartire da qui. Tutti quando escono dal campo dopo una sconfitta sono un po' giù di testa. Quando capitano tre partite così è normale, ma non succede solo a Roma. Si deve lavorare".

L'errore di Olsen? "Capita, ha fatto grandi parate in altre partite. Non sarà questo errore a farlo diventare scarso".