Roma-CSKA 2-0, al 45' Dzeko strapazza i russi con una doppietta

Fonte: Dall'inviato a Roma

La Roma si conferma bella di Champions quando si tratta delle partite in casa e termina un primo tempo più che convincente in vantaggio per 2-0. Il CSKA è frizzantino in avanti, ma la difesa giallorossa, Manolas su tutti, e il portiere Olsen mantengono la porta inviolata. L'occasione più ghiotta prima del vantaggio è per Pellegrini, che su un errore di Pomazun, al 5', sceglie di effettuare un pallonetto invece di calciare di collo e spedisce la palla sul fondo. Anche De Rossi si mette in mostra al 23' con un bel colpo di testa neutralizzato dallo stesso portiere russo che si riscatta per l'errore precedente. Al 30' però arriva la svolta in positivo per i giallorossi, con un triangolo sull'asse Pellegrini-El Shaarawy che permette al primo di inserirsi in area e fornire un assist al bacio, di esterno piede, a Dzeko. Il bosniaco non sbaglia e segna la sua quarta marcatura stagionale in Champions. La risposta dei russi non si fa attendere con Vlasic, uno dei migliori dei suoi, che al 38' scalda le mani di un prontissimo Olsen. Il CSKA però non riesce a rendersi pericoloso con continuità e la Roma ne approfitta al 42' per raddoppiare il vantaggio. Una caparbia azione da destra verso sinistra di Under permette ad El Shaarawy di trovarsi libero in area di rigore, l'assist per Dzeko è col contagiri e il bosniaco punisce Pomazun con un diagonale imprendibile. Sono 5 gol in 3 partite europee per il numero 9 romanista. Di Francesco ottiene subito le risposte che ha chiesto dopo la sconfitta contro la SPAL e in vista del secondo tempo mette una seria ipoteca sulla vittoria finale.