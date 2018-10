Roma-CSKA 3-0, Dzeko bello d'Europa. Di Francesco allontana le critiche

Fonte: Dal nostro inviato a Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

PARTENZA ADAGIO - La Roma di Champions, chiamata a rispondere alle critiche dopo la sconfitta subita in casa contro la SPAL, non parte fortissimo anche se la determinazione dei suoi interpreti principali si vede subito essere diversa rispetto a qualche uscita precedente. Il CSKA risponde con una buona lena in avanti ma senza mai arrivare a tu per tu con Olsen che comunque ha il suo bel da fare per tutto il primo tempo. Le occasioni non mancano, da una parte e dall'altra, con i giallorossi pericolosi prima al 5' con un pallonetto lezioso di Pellegrini su errore di Pomazun che si spegne sul fondo e poi con De Rossi che al 23' si fa deviare in angolo un bel colpo di testa dallo stesso portiere russo. Per gli ospiti, è Vlasic a mettere più apprensione alla difesa giallorossa, soprattutto a Fazio, con una conclusione che Olsen però devia in angolo lanciandosi a fil di palo.

SVOLTA DZEKO - La Roma però dopo 25' cresce e il gol arriva grazie a un'azione stupenda dell'uomo più attivo della rosa giallorossa, ovvero Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista raccoglie una palla al limite dell'area, scambia corto con El Shaarawy per poi fornire un assist al bacio con l'esterno del piede per il bosniaco perfettamente appostato alle spalle di Pomazun. 1-0 e Roma che cresce ancora. Salvo un pericolo sventato ancora da Olsen sul solito Vlasic, è sempre la squadra di Di Francesco ad attaccare e prima del duplice fischio, al 42', riesce a segnare anche il raddoppio. Questa volta l'asse d'attacco è composta da Under e il solito El Shaarawy, con l'italo-egiziano che dal limite dell'area pesca Dzeko sul filo del fuorigioco prontissimo per siglare il quinto gol in tre partite di Champions stagionali. Il tecnico romanista respira forte prima di scendere nel tunnel per il riposo, la sua squadra c'è ed è viva più che mai.

COLPO DEL KO - Si vede dalle facce dei giocatori al rientro degli spogliatoi che la Roma ha tutta l'intenzione di chiudere i conti e che i russi hanno subito il doppio colpo firmato Dzeko. Dopo soli due minuti nella ripresa Florenzi mette i brividi alla difesa del CSKA con una fucilata che si spegne di poco a lato della porta russa, ma è solo il preludio al terzo gol romanista. Un lancio di Manolas dalle retrovie pesca in area di rigore Dzeko al 50', che di testa e di prima intenzione libera perfettamente Under ben appostato sul secondo palo: il tiro del turco non lascia scampo a Pomazun, che può soltanto arrendersi davanti al missile mancino scagliato dal numero 17. Con un tempo tutto da giocare, i giochi paiono già chiusi.

MEZZ'ORA SOTTO CONTROLLO - Il gol del 3-0 anestetizza la partita, con i russi che provano il forcing in attacco senza però mai impensierire seriamente la porta di Olsen. I giallorossi controllano la gara senza troppi affanni e con Di Francesco che può cambiare modulo e giocatori spostando di qualche metro in avanti Florenzi, inserendo Kolarov a sinistra e cambiando fascia a Santon. Cristante fa il Pellegrini, senza lo stesso successo. Mentre Schick subentra a 10 minuti dalla fine per un applauditissimo De Rossi. Cambiano gli interpreti ma non la partita. Gli ultimi 10 minuti scorrono via con una serie di occasioni sprecate dalla Roma: prima El Shaarawy, poi Cristante due volte e Florenzi. Il 4-0 sarebbe stato più che meritato.

SULLA STRADA GIUSTA - La prestazione della Roma è più che convincente ed è di buon auspicio in vista della sfida contro il Napoli in campionato. Nel girone Di Francesco tiene il passo del Real Madrid, vincente in casa contro il Plzen, e allontana di un passettino le voci su possibili cambi di panchina. La sensazione è che gli esami veri arrivino nelle prossime tre partite, ma cominciare con una vittoria così convincente era l'unico modo per rinsaldare gli animi di squadra, tifosi e proprietà.