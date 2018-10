Roma-CSKA Mosca 2-0 al 43'. Ancora Dzeko, ora capocannoniere

© foto di Insidefoto/Image Sport

Raddoppio della Roma, ancora con Edin Dzeko. Azione nata da una serpentina di Cengiz Under che trova El Shaarawy bravo a servire immediatamente per il bosniaco che con un preciso diagonale supera il portiere del CSKA. Quinto gol in questa Champions League per il centravanti, ora capocannoniere al pari di Leo Messi. 2-0 per i giallorossi al 43'.