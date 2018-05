Roma, da Gerson a Talisca: intreccio di mercato con Besiktas e Benfica

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Visto che i conti sono estremamente migliorati grazie alla straordinaria cavalcata in Champions, la Roma è pronta ad investire su giocatori in grado di far fare alla squadra un salto di qualità. Ciò non toglie che altri introiti vadano cercati. Per questo pare una buona notizia il fatto che il Besiktas si sia mossa per Gerson, che peraltro – secondo quanto scrive il portale brasiliano Lance – deve essere ancora finito di pagare (resterebbero due rate per totali 9 milioni). Proprio il Besiktas è il club dove gioca l’attaccante Talisca, altro oggetto del desiderio giallorosso, che ieri, via social, ha salutato i tifosi turchi. Il club di proprietà in realtà è il Benfica, ma la società turca – che può riscattarlo per 21 milioni – spera che di mettersi d’accordo con la Roma per farlo e avere sopra un margine di guadagno. Operazione complessa, ma non impossibile. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.