Roma, dal Brasile: Monchi vuole Richarlison

La Roma avrebbe messo gli occhi sull'attaccante della Fluminense, Richarlison de Andrade. Il direttore sportivo Monchi, secondo i media brasiliani, ha pronta un'offerta di 18 milioni di euro per il classe 1997. Un rinforzo importante per Di Francesco e una valida alternativa per Edin Dzeko.