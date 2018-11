Roma, dal rinnovo di Manolas ai nomi in entrata: il punto sulla difesa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il mercato in difesa della Roma, sottolineando come per Manolas il club giallorosso intenda togliere la clausola di rescissione relativamente bassa (o quanto meno alzarla), proponendogli un congruo aumento di contratto. In ogni caso, visto anche la non verdissima età di Fazio, ci sono anche altri nomi che galleggiano nell’universo giallorosso. Il primo (il più difficile) è quello di Matija Nastasic, 25 anni, difensore serbo in forza allo Schalke 04 ed ex di Manchester City e Fiorentina. Il centrale (adattabile però anche a sinistra) ha però il contratto in scadenza nel 2022 e non costa meno di 25-30 milioni. Più abbordabile, probabilmente, sarebbe Rodrigo Caio, 25 anni anche lui, difensore centrale del San Paolo, che in Sudamerica dicono essere da tempo un pallino di Monchi. Il suo legame col club brasiliano scade nel 2021 ed il valore del suo cartellino, al momento, si aggira intorno ai 10-15 milioni.