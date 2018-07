Il Liverpool non ha ancora raggiunto l'accordo con la Roma per Alisson Becker. A riportarlo è Sky Sport News UK che spiega come le speranze Reds siano comunque aumentate dopo l'uscita di scena del Real Madrid. Da capire quale sarà l'eventuale mossa del Chelsea, ancora in attesa di nuove sul futuro di Thibaut Courtois (il belga è il candidato numero uno proprio dei Blancos).