Roma, dall'Inghilterra: occhi puntati su Tadic del Southampton

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continuano ad arrivare conferme dall'Inghilterra riguardo l'interessamento della Roma per l'attaccante serbo del Southampton Dusan Tadic. Il giocatore, 29 anni e con il contratto in scadenza nel 2020, ha un valore di circa 15 milioni. In questa stagione ha realizzato finora 7 gol in 38 presenze.