Roma, dall’Inghilterra spunta l’idea Van Aanholt

Secondo quanto riportato in Inghilterra, sono diversi i giocatori di Premier League nel mirino delle squadre del nostro paese. A questo proposito va segnalato il profilo di Van Aanholr, difensore 28enne del Crystal Palace, che sembra essere finito nel mirino della Roma. L’olandese viene definito da The Sun alla stregua dell’ideale sostituto a lungo termine per Kolarov, ed anche per questo motivo Monchi lo avrebbe inserito nel suo novero di obiettivi.