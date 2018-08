Roma, dalla Francia: occhi su Cornet dell'Olympique Lione

© foto di Federico Gaetano

Dopo Steven NZonzi non sembra finito qui il mercato della Roma. Oltre ai rumors su Taison, dalla Francia ne emergono altri su un interessamento per Maxwel Cornet, attaccante classe '96 dell'Olympique Lione. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2021 e una clausola da 20 milioni di euro. Per assicurarselo il club giallorosso dovrebbe però battere la concorrenza tedesca di Schalke 04 e Wolfsburg. A riportarlo è L'Equipe.