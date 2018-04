Roma, dalle multe alle trasferte negate: le possibili sanzioni dall'UEFA

© foto di www.imagephotoagency.it

Se sarà possibile, se saranno accertate responsabilità, l'Uefa non farà sconti per gli incidenti di Liverpool. In ogni caso - riporta La Gazzetta dello Sport - non sarà facilissimo sanzionare la Roma. I rapporti sono attesi per oggi a Nyon e dovrebbero consentire l’apertura immediata di un’indagine. La Roma, pur se incolpevole direttamente, rischia qualcosa. La sanzione più probabile, visti i precedenti Uefa in casi simili, sarebbe il divieto di vendere biglietti ai tifosi per una o più trasferte. Meno facili le porte chiuse in casa, proprio perché i fatti si sono svolti altrove. Inoltre è da non escludere una multa. La Roma - si legge sulla rosea - ha anche precedenti di violenze dei tifosi in città, spesso proprio contro ultrà di club inglesi (Tottenham, Manchester United, West Ham), il che in teoria potrebbe aggravare la situazione. Anche se è ancora presto per ogni tipo di previsione.