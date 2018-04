Roma, De Rossi: "Col Liverpool ce la giochiamo. Ai quarti impresa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi ha parlato a Roma TV per commentare il sorteggio di Champions League: "Cambiava pochissimo in base alla squadra che avremmo pescato, quello era il livello. Sono tutte squadre fortissime, il Liverpool sta facendo un exploit come il nostro, ha battuto quella che pensavo fosse la favorita. Ha un allenatore che mi fa impazzire, siamo preoccupati ma il giusto, come con Barcellona e Shakhtar. Possiamo avere delle chance. Impresa metabolizzata? Abbiamo fortuna e sfortuna, abbiamo una partita delicatissima domenica, importante non solo per il discorso cittadini ma anche per la classifica. Questa partita ci sta distraendo dall'ubriacatura di gioia dell'altra sera. È una partita che rimarrà nella testa dei tifosi, ma siamo direzionati a far bene nel derby. Non sarei stato molto fiducioso di entrare nelle prime 4, sapevamo di essere forti e che avremmo metabolizzato le idee del mister. Ma ad arrivare a quel livello in questa competizione non ci pensavo. Esperienza per aiutare la squadra a pensare al derby? Il campionato è importante quando la Champions League, se non fai bene non la rigiochi. Non c'è bisogno del capitano che bacchetti, tutti hanno dimostrato testa e attenzione. Abbiamo avuto qualche passo falso, vogliamo invertire questa rotta. Non c'è bisogno di stimolare nessuno".