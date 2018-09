Roma, De Rossi difende Olsen: "Non vedo una carenza in porta"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ospite de Il Romanista, il capitano della Roma Daniele De Rossi parla così delle difficoltà di Olsen, vittima di diverse critiche in questo primo scorcio di stagione: "Io vedo un portiere che sta facendo il suo, non vedo una carenza in porta. La foto dell'abbraccio è una foto normale, è la foto della prima di campionato, non è legata a doverlo difendere. Olsen mi sembra Strootman che quando è arrivato ci teneva a parlare italiano perché ci teneva a parlare con noi. Robin è un ragazzo meraviglioso. Ne stanno parlando troppo per quello che ha fatto finora, per me non ha sbagliato mai, magari prima dì un gol ha sbagliato qualcuno. Io. Manolas, un centrocampista o potevamo fare un passaggio migliore. Se dopo tre partite forse ha sbagliato - forse eh- su un gol, stiamo parlando della normalità, anzi, forse ha sbagliato meno di tutti gli altri, me compreso. Ma di che parliamo".