Roma, De Rossi: "Infastidito dalle voci di incompatibilità con Nzonzi"

"Sembrava non potessi giocare con Paredes e Gonalons, non era vero"

Ai microfoni de Il Romanista, il capitano della Roma Daniele De Rossi parla così del mercato fatto da Monchi e dell'arrivo di Nzonzi, suo competitor a centrocampo: "Il legame va bene, sono tanti, ma si integrano bene. Questo è un gruppo sano, aiuta i giocatori nuovi, li abbraccia e li accoglie in maniera spontanea e positiva. Fosse per me terrei sempre tutti i compagni di squadra, anche perché mi affeziono e quando un compagno va via mi dispiace. Poi ci sono idee del mister, del presidente, del direttore e bisogna mettere tutto insieme. Io queste cose non le posso sapere, forse neanche le devo sapere. Ma so che il gruppo c'è, che questi arrivati sono forti, che la squadra è forte. L'arrivo di Nzonzi? Non mi ha dato fastidio il suo arrivo, casomai ha dato fastidio a chi s’è inventato questa cosa. Posso giocarci tranquillamente insieme a Steven, ha fatto anche il mio ruolo. Possiamo anche alternarci. Mi sembra difficile dire che non possiamo giocare insieme. Non vedo un problema, come potevo giocare con Gonalons. Sembrava che non potessi giocare con Paredes, ed è sempre andata bene. Chi dice che mi ha dato fastidio è una bugia".