Roma, De Rossi: "Stupito da ciò che ha fatto il Real negli ultimi tre anni"

© foto di www.imagephotoagency.it

Queste le parole del capitano della Roma, Daniele De Rossi, ai microfoni di Sky Sport in vista dell'esordio in Champions League di stasera contro i campioni del Real Madrid: "Perché crederci?

"Ci crediamo perché siamo una squadra forte, perché è nostro dovere farlo ed è il nostro lavoro. E siamo una di quelle squadre che ha scombussolato i pronostici l'anno scorso. Se abbiamo battuto Chelsea e Barcellona ed eliminato Atletico Madrid e Shakhtar, non vedo perché non possiamo pensare di poter fare un buon risultato qui a Madrid. Dobbiamo migliorare in tutto. L'anno scorso eravamo una squadra completa, che ha fatto cose buone e da squadra. E da squadra dobbiamo migliorare la fase difensiva e offensiva, è riduttivo parlare solo di un aspetto. Cosa la colpisce di più del Real Madrid? Quello che hanno fatto negli ultimi 3 anni, qualcosa che non è riuscito a nessuno. Siamo fortunati testimoni di qualcosa d'incredibile. Nel corso degli anni hanno sempre alzato la coppa ma hanno perso qualche partita, c'è stato qualcuno che li ha battuti e speriamo di fare una grandissima partita. Mi colpisce la forza e la qualità dei giocatori e dell'allenatore, che stimo particolarmente, e il fatto che riescono sempre a riciclarsi: anche vendendo qualche giocatore riescono a mantenere una squadra incredibile".