Roma, De Rossi vola più in là di Totti e accarezza il sogno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi si è spinto più in là di Francesco Totti. Stesse presenze in Champions, 57, con l'attuale capitano che però aggiornerà superando l'ex numero 10 adesso dirigente e il sogno, cullato in comune e da amici, che potrebbe diventare realtà. Totti ha sempre sognato di vincere in Europa, ma non è mai riuscito ad andare oltre ai quarti. Ora, De Rossi, è già andato oltre e spera di poter regalare alla città e un po' anche al suo vecchio capitano, il sogno di una finale insperata. Un'amicizia che prosegue e che potrebbe vederli festeggiare insieme oltre ogni aspettativa iniziale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.