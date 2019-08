© foto di Insidefoto/Image Sport

A margine della conferenza stampa di presentazione di Cetin e Zappacosta, il dirigente della Roma, Morgan De Sanctis, ha parlato della formula con del trasferimento del terzino in giallorosso: “Arriva in prestito per sei mesi con rinnovo automatico fino a giugno 2020 se non dovessero arrivare condizioni eccezionali che riguardano il mercato bloccato del Chelsea in entrata. Era evidente che noi per acquisirlo dovevamo accettare queste cautele volute dai Blues. Il giocatore rimarrà qui un anno e dimostrerà il suo valore”.

A che punto è il mercato?

"Oggi non è la giornata adatta per parlare di mercato. A breve risponderà il direttore sportivo Petrachi”.