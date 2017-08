Roma, Defrel: "Lavoriamo per essere più concreti in attacco"

© foto di Carducci/VoceGiallorossa.it

"Con la squadra mi sto trovando bene, i compagni mi stanno aiutando tanto e mi sto adattando, poi non è difficile giocare con loro visto quanto sono forti". Così Gregoire Defrel, attaccante della Roma, dopo l'amichevole contro il Siviglia persa 2-1. "Dobbiamo essere più concreti in avanti - prosegue -, ma stiamo lavorando per questo. Vedo la squadra corta, che segue le indicazioni del mister, c'è solo da lavorare. Arriveremo pronti all'inizio del campionato".

Sull'intesa con Dzeko, questo il pensiero di Defrel: "È da perfezionare, è normale. Lui ha i suoi movimenti, ma l'intesa si trova solo giocando e arriverà da sola".