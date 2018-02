Roma, Defrel: "Sono sicuro che Under farà ancora tanti gol"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intercettato nella mixed zone di Kharkiv dopo la sconfitta contro lo Shakhtar, Gregoire Defrel ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium: "Lo Shakhtar è una squadra forte. Abbiamo fatto bene nel primo tempo e poi siamo calati. Questo non si può fare in Champions. Dobbiamo pensare a vincere in casa".

Under?

"Si vedeva dall'inizio, era solo questione di tempo. Si è adattato bene ma si vedeva che era forte. Sono sicuro che farà ancora tanti gol".