Roma, derby fondamentale per Di Francesco: se perde sarà a rischio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà un derby importante per la Roma, che dopo aver reagito alla crisi contro il Frosinone dovrà adesso dimostrare di poter combattere anche con un avversario di livello superiore. Perdere contro la Lazio - sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - per Eusebio Di Francesco vorrebbe dire vedere nuovamente messa in discussione la sua posizione sulla panchina giallorossa, nonostante la fiducia ribaditagli dalla società.