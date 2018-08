Roma, Di Francesco: “Belotti mi piace ma non è paragonabile a Dzeko”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella conferenza alla vigilia di Torino-Roma, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha parlato della sfida a distanza tra Andrea Belotti ed Edin Dzeko. “Edin ha esperienza in più ma le caratteristiche, tra i due, sono totalmente differenti. Dzeko è più qualitativo dal punto di vista del gioco, non credo siano attaccanti paragonabili. Belotti mi piace tantissimo, anche per il lavoro che fa per la squadra", ha detto.